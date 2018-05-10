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Gölet yapımına devam

 AKDAĞMADENİ İlçesinde tarım alanlarını sulayacak olan Bahçecik ve Çalışkan göleti inşaatına hız verildi.

Gölet yapımına devam

 AKDAĞMADENİ İlçesinde tarım alanlarını sulayacak olan Bahçecik ve Çalışkan göleti inşaatına hız verildi.

10 Mayıs 2018 Perşembe 07:00
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Gölet yapımına devam

DSİ HES Dairesi Başkanlığı -, Teknik Araştırma ve Kalite Kontron Dairesi Başkanlığı ile Bölge Müdürlüğü teknik personeli, Bahçecik Barajı inşaat sahasında incelemelerde bulundu. Bahçecik Barajının hizmete sokulmasının ardından 33.24 milyon metreküp su ile 8 bin 8 hektar tarım alanının sulanacağı kaydedildi. Akdağmadeni ilçesi Çalışkan Göleti’nde de imalat çalışmaları devam ediyor. Önceki sezonda Kondüvi, ENH, enjeksiyon işleri tamamlanan göletin gövde dolgusunun yaklaşık 95 bin 900 metreküplük kısmı yapıldı. Gölet inşaatında yüzde 78 mertebesinde fiziki gerçekleşme sağlandı. Kil çekirdekli kaya dolgu tipinde olan gölet tamamlandığında depolayacağı bin 643 milyon metreküp su ile 4 bin dekar tarım alanı sulanacak. 

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