Gölet sözleşmesi imzalandı

DEVLET Su İşleri tarafından, Yozgat Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Yerleşkesi içerisinde yapımı planlanan gölet ile ilgili kati proje yapım işi sözleşmesi yüklenici firma ile imzalandı. Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü Barajlar ve HES Şube Müdürlüğü, gölet ile ilgili ihaleyi gerçekleştirip, süreci tamamladı. Yozgat Bozok Üniversitesi yerleşkesinde yapılacak gölet ile ilgili kati proje yapım işi sözleşmesi, Bölge Müdürü Okan Bal ile yüklenici firma yetkilisi tarafından karşılıklı olarak imzalandı. İş kapsamında, Yozgat İli Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Yerleşkesi sınırları içerisinden geçmekte olan Kampüs Deresi üzerine gölet yapılacak, Gölette suyun depolanması ile kampüs içerisinde rekreasyon alanı oluşturularak, mansaptaki yerleşimler taşkınlardan korunacak. Depolanacak su ile kampüs içerisindeki park ve bahçelerin kullanma suyu ihtiyacı da karşılanacak.