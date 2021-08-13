Gölet ıslah edilecek

Yozgat’ın Yerköy ilçesinde 2001 yılında işletmeye açılan, 672 hektar tarım alanının sulamasında kullanılan İğdecik Gölet’inin rehabilitasyonu ile daha fazla tarım alanının sulamasına yönelik çalışmalar için hazırlıklara başlanıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın kendisi ziyaret eden Yerköy heyetine verdiği İğdecik Gölet’inin Sulama Projesinin 2021 yılı yatırım programına alındığı müjdesinin ardından Devlet Su İşleri (DSİ) Bölge Müdürlüğünden bir heyet ilçeye gelip, incelemelerde bulundu. Köy Hizmetleri tarafından yapılmış olan ancak daha sonra DSİ’ye devredilen Yerköy İğdecik Gölet’nin rehabilitasyonu ile ilgili olarak DSİ Bölge Müdürü Okan Bal, Bölge Müdür Yardımcıları Seçkin Özkan ve Aslı Erdoğan Menekşe ile birlikte incelemelerde bulundu. Teknik elemanlardan oluşan heyet mahallinde yaptığı incelemeler sonrasında değerlendirme yaptı. Gölet’in yapılacak olan derivasyon kanalı ile depolanan su miktarının arttırılarak, açık kanallar yerine yapılacak basınçlı borulu sulama şebekesi ile daha verimli sulama imkanına kavuşulacağı kaydedildi. Yatırım Programına alınan İğdecik Gölet’i Sulama Projesi ile ilgili çalışmalarla ilgili ihalenin yıl içinde yapılarak 2023 yılı sonunda sulama inşaatının bitirileceği kaydedildi.