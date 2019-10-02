Gölet inşaatlarına devam

Devlet Su İşleri Bölge Müdürü Okan Bal, Sorgun Gülşehri Belediye Başkanı Ali Ünlü ile makamında görüşüp, çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. Bölge Müdürü Bal, Gülşehri sınırları içerisinde yer alan Hoşumlu Göleti'nde devam eden enjeksiyon çalışmalarını inceleyip, bilgi aldı. Devlet Su İşleri Bölge Müdür Yardımcısı Şükrü Baysal da, teknik heyet ile birlikte Akdağmadeni ilçesinde yapımı devam eden Çalışkan Göleti inşaat şantiyesini ziyaret edip, yapılan çalışmaları inceledi. Dolgu imalatının yaklaşık 1170.00 kotunda devam ettiği, Kil Çekirdekli Kaya Dolgu tipindeki gölette fiziki gerçekleşme yüzde 56 seviyesine ulaştığı bildirildi. Gölet tamamlandığında depolayacağı bin 643 milyon metreküp su ile 4 bin dekar tarım alanın sulanacağı ifade edildi. Bölge Müdür Yardımcısı Baysal, Aydıncık ilçesinde devam eden Baydiğin Göleti inşaat şantiyesini de ziyaret edip, incelemelerde bulundu. Gövdede kil dolgu, filtre, koruyucu ve riprap imalatlarının yaklaşık 975,40 kotu itibariyle devam ettiği, Kil Çekirdekli Homojen Dolgu tipindeki gölet tamamlandığında depolayacağı 840 metreküp su ile bin760 dekar tarım alanının sulamasının yapılacağı kaydedildi.