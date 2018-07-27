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Gölet inşaatına hız verildi  

YOZGAT Merkez Sarımbey köyünde inşaatına önceki yıl başlanılan gölette çalışmalara hız verildi.

Gölet inşaatına hız verildi  

YOZGAT Merkez Sarımbey köyünde inşaatına önceki yıl başlanılan gölette çalışmalara hız verildi.

27 Temmuz 2018 Cuma 07:00
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Gölet inşaatına hız verildi  

Homojen Toprak Dolgu tipindeki gölet tamamlandığında depolayacağı 0.56 milyon metreküp su ile bin 970 dekar tarım alanı sulanacak. Gölet inşaatını yakından takip eden bölge halkı, çalışmaların tamamlanıp, su tutulmaya başlamasının ardından tarım alanlarının sulanıp, daha bol ve kaliteli ürünler almaya başlayacaklarının altını çizdi. Köy halkı, ‘’Sulama sorununun çözümlenmesiyle birlikte köyümüz tarım alanlarında yapılan tarımsal ürün üretimi de çeşitlenecektir’’ diye konuştu.  

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