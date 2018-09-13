Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 27°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
91816
ALTIN
249.826
DOLAR
6.4349
STERLİN
8.3825
EURO
7.4737

Gölet inşaatına devam

DEVLET Su İşleri Bölge Müdürü Okan Bal, Şefaatli ilçesinde kurumu tarafından yürütülen çalışmaları inceledi,

Gölet inşaatına devam

DEVLET Su İşleri Bölge Müdürü Okan Bal, Şefaatli ilçesinde kurumu tarafından yürütülen çalışmaları inceledi,

13 Eylül 2018 Perşembe 07:00
121 Okunma
Gölet inşaatına devam

ilgililerden bilgi aldı. Şefaatli Kumkuyu Göleti ikmal inşaatı yapım işi şantiyesini ziyaret eden, Bölge Müdürü Okan Bal, 121. Şube Müdürü Ümit Demiryürek ve teknik heyet ile birlikte yapılan çalışmaları denetledi. Gölet inşaatında yüzde 86 fiziki gerçekleşme sağlandığı, iş tamamlandığında gölette depolanacak 1,35 milyon metreküp su ile 297 hektar tarım arazisinin sulanmasının hedeflendiği açıklandı. 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Eski sanayiye son nokta
Eski sanayiye son nokta
BiZiMKi DE ÇÜRÜKMÜŞ!
BiZiMKi DE ÇÜRÜKMÜŞ!
Kaymakam öğrencilerle buluştu
Kaymakam öğrencilerle buluştu
Merkezde çalışmalara devam
Merkezde çalışmalara devam
Seminerler başladı
Seminerler başladı
Eğitimcilere Trafik Eğitimi
Eğitimcilere Trafik Eğitimi

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim