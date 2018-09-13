Gölet inşaatına devam

ilgililerden bilgi aldı. Şefaatli Kumkuyu Göleti ikmal inşaatı yapım işi şantiyesini ziyaret eden, Bölge Müdürü Okan Bal, 121. Şube Müdürü Ümit Demiryürek ve teknik heyet ile birlikte yapılan çalışmaları denetledi. Gölet inşaatında yüzde 86 fiziki gerçekleşme sağlandığı, iş tamamlandığında gölette depolanacak 1,35 milyon metreküp su ile 297 hektar tarım arazisinin sulanmasının hedeflendiği açıklandı.