Gölet inşaatına devam

ilgililerden bilgi aldı. Şefaatli Kumkuyu Göleti ikmal inşaatı yapım işi şantiyesini ziyaret eden, Bölge Müdürü Okan Bal, 121. Şube Müdürü Ümit Demiryürek ve teknik heyet ile birlikte yapılan çalışmaları denetledi. Gölet inşaatında yüzde 86 fiziki gerçekleşme sağlandığı, iş tamamlandığında gölette depolanacak 1,35 milyon metreküp su ile 297 hektar tarım arazisinin sulanmasının hedeflendiği açıklandı.
13 Eylül 2018 Perşembe 07:00
121 Okunma
Dikkat!
Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.
Üye Girişi Üye Ol