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Gölet inşaatına devam

BOĞAZLIYAN ilçesinde yapımı devam eden, Oğulcuk Göletinde, inşaat çalışmalarına hava koşullarının normale dönmeye başlamasıyla hız verildi.

Gölet inşaatına devam

BOĞAZLIYAN ilçesinde yapımı devam eden, Oğulcuk Göletinde, inşaat çalışmalarına hava koşullarının normale dönmeye başlamasıyla hız verildi.

29 Mart 2018 Perşembe 07:00
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Gölet inşaatına devam

Temelden 30,5 metre yüksekliğe ve 16 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip bulunan Boğazlıyan Oğulcuk Göleti, tamamlandığında depolanacak 15,98 milyon metreküp su ile bin 872 hektar alan sulanacak. Gölet inşaatında, gövde dolgusu çalışmaları devam ediyor. Projenin bütün ünitelerinin önümüzdeki yılsonunda tamamlanması hedefleniyor. Boğazlıyan Oğulcuk Regülatörü ve İletim Kanalı işi kapsamında da Oğulcuk Göleti rezervuarına su iletileceği kaydedildi. Boğazlıyan Oğulcuk Göleti regülatör, iletim kanalı ve sulama ünitelerinden oluştuğu, projenin bütün ünitelerine ait inşaatın eş zamanlı olarak önümüzdeki yıl sonuna kadar bitirileceği ifade edildi. Projenin tamamlanmasıyla birlikte dekar başına 2017 yılı birim fiyatları ile 734 lira gelir artışı sağlanacağı, ülke ekonomisine yıllık 13 milyon 750 bin lira katkı vereceği gibi 465 kişiye zirai istihdam alanı sunacağı bildirildi.

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