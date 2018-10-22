Gölet inşaatı devam ediyor

Sulama kanallarında ise temizlik çalışması yaptı. Sorgun Taşlık Göletinin homojen toprak dolgu tipinde olduğu, depolanacak 10,12 milyon metreküp su ile 711 hektar tarım alanının sulamasının yapılmasının planlandığı kaydedildi. Kil dolgu, riprap ve koruyucu imalatlarının bin 179,60 kotu itibariyle devam ettiği gölet inşaatında, su alma yapısı ızgara ve gömülü elemanlarının imalatları tamamlandı. Su alma yapısı dirsek ve redüksiyonlarının montajına devam edildiği, fiziki gerçekleşmenin yüzde 92 seviyesine geldiği bildirildi. Yozgat şehir merkezi içme suyu ihtiyacını 2050 yılına kadar güvence altına alacak olan ‘Yozgat İçme suyu Projesi’ kapsamında yapımı tamamlanan Tayip Regülatöründe biriken rusubatın temizlenmesi için yapılan makinalı ıslah çalışmalarında sona gelindiği kaydedildi.