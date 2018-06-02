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Gölet inşaatı devam ediyor

ŞEFAATLİ ilçesinin Kumkuyu Köyü tarım arazilerinin yaklaşık 2 bin 970 dekarlık kısmının sulanması planlanan gölet ikmal inşaatı devam ediyor.

Gölet inşaatı devam ediyor

ŞEFAATLİ ilçesinin Kumkuyu Köyü tarım arazilerinin yaklaşık 2 bin 970 dekarlık kısmının sulanması planlanan gölet ikmal inşaatı devam ediyor.

02 Haziran 2018 Cumartesi 07:00
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Gölet inşaatı devam ediyor

Devlet Su İşleri Bölge Müdürü Okan Bal, Bölge Müdür Yardımcısı M. Zeki Özdoğru ve beraberindeki teknik personel ile birlikte çalışmaları inceledi. Yüzde 40 fiziki gerçekleşmenin bulunduğu gölet inşaatının Eylül ayında bitirilmesinin hedeflendiği bildirildi. Önceki yıl Eylül ayı içerisinde ihalesi yapılan Şefaatli Kumkuyu Göleti İkmal İnşaatı 3 milyon 482 bin liralık harcama ile tamamlanacak. Projenin hayata geçirilmesiyle, ülke ekonomisine yıllık 2 milyon 38 bin 21 lira ekonomik katkı, 273 kişiye de istihdam sağlayacağı kaydedildi.

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