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Gölet için kamulaştırma

BOĞAZLIYAN ilçesi Aşağı Sarıkaya Kanlıdere Göleti Sulaması Yenileme çalışmaları kapsamında gerçekleştirilecek kamulaştırmayla ilgili olarak arsaların kıymet takdiri işlemlerine başlandı.  

Gölet için kamulaştırma

BOĞAZLIYAN ilçesi Aşağı Sarıkaya Kanlıdere Göleti Sulaması Yenileme çalışmaları kapsamında gerçekleştirilecek kamulaştırmayla ilgili olarak arsaların kıymet takdiri işlemlerine başlandı.  

11 Nisan 2018 Çarşamba 07:00
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Gölet için kamulaştırma

Kamulaştırma işlemlerinin yapılabilmesi maksadıyla gerekli kamu yararı kararı için düzenlenen olur, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu tarafından imzalandı. Bu bağlamda, Ana boru, Ulaşım Yolu ve Tahliye kanallarına giren taşınmazların kamulaştırmasına yönelik ‘Kıymet Takdiri’ arazi çalışmaları yapıldı. Proje tamamlandığında bin 710 dekar zirai arazi sulamaya açılacak. 

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