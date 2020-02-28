Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
110418
ALTIN
328.574
DOLAR
6.1779
STERLİN
8.0060
EURO
6.7870

Gölet çevresine mesire alanı

SORGUN ilçesinin Gülşehri Belediye Başkanı Ali Ünlü, beldelerindeki göletin çevresinin mesire alanı olarak düzenlenmesi için çalışma başladıklarını belirtti.

28 Şubat 2020 Cuma 03:15
Gölet çevresine mesire alanı

Ünlü, projenin seçim vaatlerinden biri olduğunu ve bir kısmının ilkbahara yetiştirileceğini söyledi. Belde halkının mesire alanı ihtiyacının bulunduğunu anlatan Ünlü, "Vatandaşlarımız piknik yapmak için Eymir'e, Çekerek'e başka yerlere gidiyor. Biz de Gülşehri Göleti çevresini mesire alanı olarak planladık, inşallah burası vatandaşlarımızın bu ihtiyacını giderecek" dedi. Ünlü, mesire ve piknik alanında kendi atölyelerinde yaptıkları kamelyalar ve piknik masalarını kullanacaklarını, bunun da maliyeti oldukça düşüreceğini ifade etti. Beldede ağaçlandırma çalışması da yapılacağı bilgisini veren Ünlü, mesire ve piknik alanı maliyetinin yaklaşık 1 milyon lira olacağını ve bu yıl içinde tamamlanacağını sözlerine ekledi. 

Anahtar Kelimeler:
Gölet çevresine Mesire Alanı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Acil Afet toplantısı
Acil Afet toplantısı
Belediyeden üretime destek
Belediyeden üretime destek
Kadınlardan Yasin-i Şerif
Kadınlardan Yasin-i Şerif
Kaymakam sorun dinledi
Kaymakam sorun dinledi
Şefaatli’ye salça fabrikası
Şefaatli’ye salça fabrikası
SORUN YOK
SORUN YOK
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim