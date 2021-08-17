Gölet çevresi şenlenecek

Kamu arazilerinin yoğun olarak bulunduğu Topçu Göleti çevresinde önceki dönemlerde birden fazla proje öngörülmesine karşılık, bugüne kadar hiçbirisi hayata geçirilemedi. Kapatılan Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü tarafından, gölet çevresine ‘Konuk Evi’ yapılarak, bir bölümünün de halka açık olarak kullanılması düşünüldü. Sonrasında gölette olta balıkçılığının geliştirilip, bölgede ağaçlandırma yapılarak, ahşap sosyal tesisler kurularak, hem piknik alanı hem de balık restoran türü bir merkez oluşturulması planlandı. Özel müteşebbis tarafından düşünülen ancak İl Özel İdaresi tarafından uygun bulunmayan bu projenin ardından, son yerel seçimler öncesinde bölgede futbol kulüplerinin kamp yapabilecekleri spor tesislerinin inşa edilmesi gündeme taşındı, konuşuldu, tartışıldı, unutuldu. Yozgat Valisi Ziya Polat, Topçu göledinin bulunduğu alanda kamu arazilerinin çok fazla olduğunu, bununla birlikte özel şahıslara ait arazilerin de olduğunu hatırlattı. Vali Polat, ‘’Belediyede Topçu göleti bölgesinde bir çalışma yapmayı planlıyor. Belediyeyi de dahil edip, Orman Bakanlığı ile birlikte üçlü bir çalışma yapacağız. Oraya özel bir kamp alanı, çocuklar için özel bir eğlence alanı, Çamlık Milli Parkımızın yoğunluğunu azaltacak mesire alanı yapacağız’’ diye konuştu. •İhsan Çelikkaya•