Gölet çalışmalarına devam

Devlet Su İşleri Bölge Müdürü Okan Bal, teknik heyetle birlikte, Bahadın Göleti inşaatı şantiyesini ziyaret edip, yapılan çalışmaları inceleyip, bilgi aldı. Gölette, sol sahil kazı imalatları ile plint betonu kazı imalatlarının devam ettiği belirtildi. Bölge Müdürü Bal, gölet tamamlandığında 11 bin 200 dekar arazinin sulanacağını söyledi. Bal, ‘’Yapımı devam eden Bahadın Göleti inşaatında fiziki olarak yüzde 45 oranında gerçekleşme sağlanmış olup, çalışmalar tüm hızıyla devam etmektedir’’ dedi.