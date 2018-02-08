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Göl Manzaralı Kafeterya

TÜRKİYE’nin ilk milli parkı Yozgat Çamlığı eteklerinde bulunan Fatih Tabiat Parkı içerisinde yer alan Cevdet Dündar kenarına yapımı öngörülen Kafeterya binası inşaatı devam ediyor.

Göl Manzaralı Kafeterya

TÜRKİYE’nin ilk milli parkı Yozgat Çamlığı eteklerinde bulunan Fatih Tabiat Parkı içerisinde yer alan Cevdet Dündar kenarına yapımı öngörülen Kafeterya binası inşaatı devam ediyor.

08 Şubat 2018 Perşembe 07:00
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Göl Manzaralı Kafeterya

Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Fatih Tabiat Parkı'na yapılması planlanan kafeterya inşaatının yer tesliminin geçen yıl yapıldığını hatırlattı.
Başer, Yozgat Çamlık Milli Parkındaki sosyal donatıları inşaatlarının tamamlanıp, hizmete açılmasının ardından, Fatih Parkı bölgesinde de ihtiyaç duyulan göl manzarasına sahip, estetik güzelliği yüksek bir kafeterya yapılması için kolları sıvadıklarını hatırlattı.
Tabiat parkının dokusuna uygun olarak ahşap yapının kaba inşaatının tamamlanmak üzere olduğuna dikkat çeken Başer, Milli park çamlık girişi sol tarafında planlanan, 200 metrekare alana sahip ahşap bina inşaatı en kısa zamanda tamamlanacak.
Başer, Kafeteryanın İlkbahar döneminin sonuna doğru Yozgat insanın hizmetine sunulacağının altını çizdi.
Başer, ‘Yozgat'ı daha yaşanılır bir kent haline getirmek, insanımızın yaşam kalitesini yükseltmek için sosyal hayatını canlandırmaya gayret etmekteyiz. Yakın zamanda yapılacak sosyal tesisler ve yatırımlarla Yozgat cazibe merkezi haline gelecektir’ diye konuştu.

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