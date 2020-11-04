Gökyüzünü izlediler

Her yıl 12 dolunay meydana gelirken, 2020 yılında 13 dolunayın gerçekleştiği, bu fazladan oluşan dolunayın ‘Mavi Ay’ olarak adlandırıldığı hatırlatıldı. Öğrencilerin bilimsel alanlardaki faaliyetlerinin desteklenmesi, gök bilimine olan ilginin artırılması amacıyla düzenlenen gözlem etkinliğine Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı ile birlikte her yaştan birçok öğrenci aileleriyle katıldı. Öğrencilerden birçoğu ilk kez teleskopla tanıştı. Ay yüzeyini ve gökyüzünü teleskopla gözlemleyen katılımcılar farklı bir heyecan yaşadı. Gözlem etkinliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü YOUTUBE kanalından da canlı olarak meraklılarıyla buluşturuldu. Yozgat Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesinden Dr. Murat Çavuş, Çamlıkta bulunan katılımcıları ve yapılan canlı yayında izleyenleri bilgilendirdi. Etkinlik, Ar-Ge biriminde görevli öğretmenler Nurullah Korkman, Şaban Karadeniz, Halil İbrahim Kartal, Ülkü Koç ve Fatma Temel Turhan BİLSEM Fen ve Teknoloji öğretmeni Figen Kasap'ın desteğiyle gerçekleştirildi.