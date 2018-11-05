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Göçükte ölen şahıs toprağa verildi

İSTANBUL Ümraniye'de metro inşaat sahasının da olduğu yerde meydana gelen göçükte yaşamını yitiren Güray Halat'ın cenazesi, memleketi Çayıralan ilçesine bağlı Günyayla köyünde defnedildi.

Göçükte ölen şahıs toprağa verildi

İSTANBUL Ümraniye'de metro inşaat sahasının da olduğu yerde meydana gelen göçükte yaşamını yitiren Güray Halat'ın cenazesi, memleketi Çayıralan ilçesine bağlı Günyayla köyünde defnedildi.

05 Kasım 2018 Pazartesi 07:58
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Göçükte ölen şahıs toprağa verildi

 İstanbul'dan Günyayla köyüne getirilen Halat (23) için köy mezarlığı girişinde cenaze namazı kılındı.  Halat'ın cenazesi, namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi.  Cenazeye, Halat'ın yakınlarının yanı sıra, AK Parti İlçe Başkanı Arif Akpınar, İl Genel Meclis üyeleri ve köy halkı katıldı.  Ümraniye'de metro inşaat sahasının da olduğu yerde meydana gelen göçükte, bir sitede güvenlik görevlisi olarak görev yapan Güray Halat ve Mehmet Altun yaşamını yitirmişti.

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Göçükte ölen şahıs Toprağa Verildi
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