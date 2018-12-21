Göçmenler günü

Yozgat’taki etkinlikte, minik halk oyunları ekipleri gösterilerde bulundu. Günün anlam ve önemini içeren konuşmalar yapıldı.

2011 yılından itibaren Türkiye'nin göç almaya başladığını anımsatarak, dünyada 250 milyon göçmenin bulunduğuna dikkat çekildi.

Dünyada 30 kişiden 1 kişinin göçmen olduğu, vatanlarından ve milletlerinden ayrıldıkları belirtildi.

Ülkemizin geçiş bölgesinde olması ve jeopolitik konumu nedeniyle Batı'ya gitmek isteyen mülteciler ve sığınmacıların, yıllarca misafir olarak kaldıklarının altı çizildi.