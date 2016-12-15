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Göçmen ziyareti

15 Aralık 2016 Perşembe 06:00
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Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, uluslararası kamuoyunun dünya çapında göçmen haklarını tanıdığı gün olarak da bilinen 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü dolayısıyla Yozgat’ta barınan göçmenleri makamında misafir etti.

Göçmen ziyareti
Vali Kemal Yurtnaç’ı makamında ziyaret eden Suriye, Somali, Irak ve Afganistan uyruklu göçmenler, Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyeti’ne kendilerine kapılarını açtıkları için teşekkür ederek Türkleri kardeş olarak gördüklerini söylediler.
Vali Kemal Yurtnaç ise, ülkelerindeki savaştan dolayı ülkemize gelen göçmenleri Muhacirler olarak gördüklerini ve bunun Ensar- Muhacir kardeşliği olduğunu söyledi.
Türkiye Cumhuriyeti’nin büyük bir devlet olduğunu belirten Vali Yurtnaç, “Türkiye’nin tüm İslam alemine desteği vardır. Bu desteği elimizden geldiğince sizlere de gösteriyoruz ve göstermeye de devam edeceğiz. Sizlerin burada yaşadığınız yerlerde bazı sorunlar olabilir. Bunların ortadan kalkması için gerekli çalışmaları yapıyoruz” dedi.
Göçmenlerin geçici bir süre Yozgat’ta olduklarını ifade eden Vali Yurtnaç, “Sizler geçici bir süre buradasınız. Burada kaldığınız sürece çocuklarınızı okullara gönderin. Onlar Türkçeyi öğrensinler. Hayatlarında destek alırlar. Zaten okula giden çocuklarınız için servis ayarladık. Bu çocuklara özellikle önem veriyoruz. Kışlık giyecekleri ayakkabılarında eksiklik varsa onları da tamamlayacağız. Şu anki barındığınız yerdeki hayat şartlarının daha iyi olması için çalışıyoruz. Bu şehrin valisi olarak sizin bu şehirde olmanızdan ve size hizmet etmekten onur duyuyorum” diye konuştu.
Allah’ın toplumları kavimler halinde yarattığını kaydeden Vali Yurtnaç, “Farklı ülkelerin vatandaşıyız ama aramızda hiçbir fark yok. Çocuklarınızı kendi çocuğumuz gibi seviyoruz. Sizleri kendi kardeşimiz gibi sevip bağrımıza basıyoruz. Şunun bilincinde olalım ki herkes kendi ülkesinde kendi memleketinde daha mutludur. Bizlerde elimizden geldiğince sizlere burada yabancılık çekmemeniz için elimizden geleni yapacağız. Belki Somali’de, Suriye’de, Irak’ta savaş olmadan önce herkes mutlu mesut yaşıyordu. Bu savaşı başlatan kötü niyetli devlet ve milletleri de iyi bilmemiz lazım. Biz İslam ülkeleri olarak, Müslümanlar olarak bir ve beraber olmalıyız” ifadelerini kullandı.

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