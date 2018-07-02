Göçmen Kuşlara yakın takip

Yerköy ilçesindeki tarım alanlarında çalışmak üzere Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi illerinden gelip, Tarım Köy çadırlarına yerleşen ailelerin çocuklarının tespiti yapıldı. Sağlık kontrolünden geçirilen çocuklara, sağlıklı ilgili materyaller ve kitap dağıtıldı. Yerköy İlçe Sağlık Müdürlüğü Personeli, projesi kapsamında Sekili köyü yerleşkesinde çocuklarla bir araya geldi. Etkinlik yapıldı. Yerköy ilçesine, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinden gelerek, çadırlarda barınan aileler sağlık taramasından geçirildi. Tarım alanlarında çalışan işçilerle, beraberinde getirdikleri ailelerinin bulaşıcı ve salgın hastalıklarla ilgili olarak yapılan sağlık taramalarının yanı sıra, çocukların gelişimi ve gebelik takiplerinin de yapıldığı kaydedildi. Yapılan taramalar esnasında hastalık belirtisi olanların sağlık kuruluşlarına kaldırılarak, gerekli tedavilerinin zamanında yapılacağı ifade edildi. Proje kapsamında Yerköy ilçesindeki tarım alanlarında çalışan ailelerin ve özellikle çocukların sağlık taramalarının sürekli yapıldığı bildirildi.