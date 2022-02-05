GÖÇ VERMEYE DEVAM

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kayseri Bölge Müdürlüğü tarafından Yozgat için hazırlanan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerine göre 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla, nüfus 418 bin 500 kişi oldu. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) ile 25 Nisan 2006 tarihinde çıkarılan 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve 18 Kasım 2005 tarihinde çıkarılan 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanununa dayanarak yerleşim yerleri nüfus bilgilerinin güncel olarak tutulması ve nüfus hareketlerinin düzenli olarak izlenebilmesi amaçlanmıştır. Yozgat nüfusu 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla, 418 bin 500 kişi oldu. Yozgat’ta ikamet eden nüfus 2021 yılında bir önceki yıla göre 595 kişi azaldı. Erkek nüfus 208 bin 646 kişi olurken, kadın nüfus 209 bin 854 kişi oldu. Buna göre Yozgat’ın toplam nüfusunun yüzde 49,86'sını erkekler, yüzde 50,14'ünü ise kadınlar oluşturdu. Yozgat 81 il içerisinde toplam nüfus bakımından 47’nci sıradadır. Yozgat’ın yıllık nüfus artış hızı, binde -1,4 olarak gerçekleşti. Yozgat’ın yıllık nüfus artış hızı 2020 yılında binde -5,0 iken, 2021 yılında binde -1,4 ile iller arasında artış hızı büyüklüğüne göre 70’inci il oldu. Yozgat ilçelerinde 2021 yılında en yüksek yıllık nüfus artış hızı binde 37,2 ile Merkez' de gerçekleşirken en düşük yıllık nüfus artış hızı binde -38,2 ile Çekerek' te gerçekleşmiştir. Yozgat’ta ikamet eden nüfus 81 il içerisinde toplam nüfus bakımından 47’nci sıradadır. Yozgat nüfusunun yüzde 25,81' inin ikamet ettiği Merkez ilçesi, 108 bin 24 kişi ile en çok nüfusa sahip olan ilçe oldu. Bunu sırasıyla yüzde 19,06 (79 bin 781 kişi) ile Sorgun, yüzde 10,01 (41 bin 902 kişi) ile Akdağmadeni, yüzde 8,34 (34 bin 888 kişi) ile Yerköy ve yüzde 8,08 (33 bin 817 kişi) ile Boğazlıyan ilçeleri takip etti. Çandır ilçesi ise 4 bin 240 kişi ile en az nüfusa sahip ilçe oldu. Yozgat nüfusunun ortanca yaşı yükseldi. Yozgat’ta 2020 yılında 35 olan ortanca yaş, 2021 yılında önceki yıla göre artış göstererek 35,6 oldu. Ortanca yaş erkeklerde 35,1 iken, kadınlarda 36,2 olarak gerçekleşti. Yozgat 81 il içerisinde ortanca yaş sıralamasında 35’inci sıradadır. Yozgat’ta çalışma çağındaki nüfusun oranı bir önceki yıla göre yüzde 0,3 arttı. İlimizde 15-64 yaş grubunda bulunan (çalışma çağındaki) nüfus 2021 yılında, bir önceki yıla göre sayısal olarak yüzde 0,3 arttı. Buna göre Yozgat’ta, çalışma çağındaki nüfusun oranı yüzde 66,1; çocuk yaş grubu olarak tanımlanan 0-14 yaş grubundaki nüfusun oranı yüzde 19,7; 65 ve daha yukarı yaştaki nüfusun oranı ise yüzde 14,2 olarak gerçekleşti. Yozgat’ta kilometrekareye düşen kişi sayısı değişmedi. Yozgat genelinde kilometrekareye düşen kişi sayısı 2020 yılına göre değişmeyerek 30 kişi oldu. Yozgat, kilometrekareye düşen 30 kişi ile iller arasında nüfus yoğunluğunun en yüksek olduğu 70’inci il oldu.