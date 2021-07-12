Göç sorunu değerlendirildi

Yozgat’ta ‘Kırsal Göçlerin Tarım Sektörüne Etkileri ve Genç Nüfusun Tarımda Kalma Eğilimlerinin Belirlenmesi: Politik Yaklaşımlar’ konulu toplantıda, Türkiye’nin en fazla göç veren illerinden Yozgat’taki göç olgusunun nedenleri tartışıldı. Yozgat Bozok Üniversitesi tarafından, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ve TÜBİTAK işbirliğinde gerçekleştirilen toplantı, Yozgat’ta gerçekleştirildi. Yozgat Bozok Üniversitesi Kariyer Merkezindeki toplantıda, Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güngör Yılmaz, Genel Sekreter Prof. Dr. Uğur Kölemen, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yavuz Gürbüz, Proje Yürütücüsü Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülistan Erdal ve tarım sektörünün paydaş kurumlarının temsilcileri katıldı. Toplantıya katılanlar, göç olgusunu farklı boyutlarda ele alıp, değerlendirdi. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülistan Erdal, toplantı öncesi bir sunun yaparak, katılımcılarını bilgilendirdi. Erdal, Türkiye’de kırsal göçlerin nedenlerini tartışmak, tarım sektörü üzerindeki etkisini ortaya çıkartmak, kırsalda yaşayan gençlerin tarımla olan ilişkilerini belirleyebilmek için mevcut durum değerlendirmesinin yapılması gerektiğine dikkat çekti. Erdal, gençlerin tarımda kalma eğilimlerini sorgulamak, sorunları tespit etmek, kırsal göçlerin azaltılmasını, kırsal genç refahı bağlamında yapılabilecekleri belirlemek, sürdürülebilir bir tarım politikası önerilerini geliştirmek amacıyla da bu toplantının düzenlendiğinin altını çizdi.Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Yozgat’ın en çok göç veren illerden bir tanesi olduğunu, bunun birçok sebebinin olduğunu söyledi. Kırsaldan şehre göçün hızla arttığına dikkat çeken Karadağ, Yozgat’ta yüzde 21’lik bir göç oranının bulunduğunu, Türkiye’de de en çok göç veren ilk üç il arasında Yozgat’ın yer aldığını hatırlattı. Karadağ, ‘’İlimizde göçün ana unsurunun neler olduğunu doğru tespit etmemiz gerekiyor. Göçte iller üzerinde potansiyellerimizi yeniden ortaya koymamız ve öne çıkan ürünleri yeniden tespit ederek bölgemizi bir cazibe haline getirmemiz gerekiyor. Şehrimizin elverişli ve geniş arazilerini ekonomiye daha fazla kazandırmanın, çiftçilerimizi köylerinde tutmanın farklı alternatiflerini, illerin kendi özelinde yeniden düşünmemiz gerekiyor’’ dedi. Göçün ana nedeninin belli olduğuna dikkat çeken Rektör Karadağ, insanların köylerine dönerek bağ, bahçe ve tarlalarını işlemesi, katma değeri yüksek olan ürünleri toprakla buluşturması gerektiğini kaydetti. Karadağ, ‘’Bu noktada Üniversitemiz yol gösterici bir misyon üstlenecektir. Zira Üniversitemiz, tarıma dayalı katma değeri ve geleceği olan, endüstriyel kenevir alanında çalışmalarını sürdüren tek ihtisas üniversitesidir. Biz ihtisas alanımızı iş istihdamına dönüştürecek bir alt yapı ile üniversite sanayi işbirliğine bağlı olarak endüstriyel kenevirin bütün biokütlesini ekonomiye kazandırabilirsek bu noktada ilimizde yaşanan göçü tersine çevirebiliriz. İhtisas alanımızla ilgili çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. İş insanları ve sanayicilerle görüşmelerimiz sürüyor. Yerel dinamiklerimiz başta olmak üzere, siyasilerimiz, sanayicilerimiz topyekûn ihtisaslaşma alanımızla ilgili destek olurlarsa Yozgat’ın makûs talihini ve göç krizini bu yolla gidermiş oluruz diye düşünüyorum’’ ifadelerini kullandı. Daha sonra katılımcılar, göç ile ilgili farklı değerlendirmelerde bulundu.