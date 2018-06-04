GÖÇ SİNYALİ

Bin kadar köylü ve çiftçinin ellerinde pankartlarla katıldığı mitinge kadınlarda destek verdi. Çiftçi ve köylüler ellerinde ‘Pancara ortak istemiyoruz’, ‘Atam uyan, bak köylü ne hale geldi’, ‘IMF Defol, bu ülke bizim’, ‘Direne direne kazanacağız’ pankartları taşırken, Yozgat’ta tarım sektörünün bitmeye başladığının, çözüm bulunmaması halinde çiftçinin, köylünün karnını doyurabilmek için göç edebileceğinin sinyallerini de o günlerde vermeye başlamıştı.
04 Haziran 2018 Pazartesi 07:00
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