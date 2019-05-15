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Göç kurulu toplandı

YOZGAT İl Göç Kurulu, Yozgat Valisi Kadir Çakır başkanlığında toplandı.

Göç kurulu toplandı

YOZGAT İl Göç Kurulu, Yozgat Valisi Kadir Çakır başkanlığında toplandı.

15 Mayıs 2019 Çarşamba 00:00
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Göç kurulu toplandı

Vali Kadir Çakır, “Bizim tarihten gele bir sorumluluğumuz var. Bizlere sığınan insanlarında, mazlum milletlerinde bizden beklentileri var. İnancımız gereği bizlere sığınan insanlara kucak açıyoruz. Yozgat özelinde de bu süreci iyi bir şekilde yönetmeliyiz. Gerek kamu kurum ve kuruluşları, gerek STK’lar ve gerekse vatandaşlarımız üzerine düşeni yapmalı” dedi. Daha sonra, İl Göç İdaresi Müdürlüğünce yapılan işlemlere dair genel bilgiler ile yabancılar ve uluslararası koruma kanunundaki bazı terimlerin tanımları yapılarak, ülkemiz ve ilimizde ki yabancı sayılarının statüler bazında karşılaştırmaları ile yabancılar hakkında doğru bilinen yanlışlar anlatıldı. Yapılan sunumun ardından toplantıya katılan paydaş kurum müdür ve temsilcileri ile STK temsilcileri, ilimizde yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

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