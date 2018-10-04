Göç İdaresi Uyardı

İl Göç İdaresi Müdürü Muhammed Sait Özel, ikamet izni başvurusu yapmak isteyen yabancı uyruklu vatandaşların kurum ile ilgisi olmayan, aracılık yapan özel şirketler tarafından aranıldığı şikayetleri aldıklarını belirtti. Kurum tarafından kimseden ücret talep edilmediğini ve aracı kullanılmadığını aktaran Özel, “Kurumumuzun bu tip aracı firma ve kişilerle hiçbir ilişkisi yoktur. Müdürlüğümüz Türk ya da bayancı ülke vatandaşlarını arayarak ikamet izni konusunda bir yönlendirme yapmaz” diye konuştu. Muhammed Sait Özel, yapılacak iş ve işlemler için özel hesap numarası vererek, 400 lira talepte bulunan kişi ya da kişilere itibar edilmemesi gerektiğini de vurguladı.