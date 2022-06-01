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Glütensiz tarhana

Yozgat’ın Yenifakılı ilçesinde, Yenifakılı Üretici Kadınlar Birliği (YÜKA) ‘Glütensiz Tarhana’ üretimine başladı.

01 Haziran 2022 Çarşamba 00:39
Glütensiz tarhana

Glütensiz mutfak için Kaymakam Murat Yayabaşı ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çıkılan yolda ilk adım YÜKA ile atıldı. Bir hayallerinin daha gerçek olduğunu belirten İlçe Tarım ve Orman Müdürü Çağrı İncirkuş, “Glütensiz mutfak için Kaymakamımız Sayın Murat Yayabaşı ile çıktığımız yola bugün YÜKA'da ‘Glütensiz Tarhana’ üretimiyle başlamış bulunmaktayız. Öncelikle bize öncü olan Kaymakamımız Sayın Murat Yayabaşı'na, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak bizleri kırmayıp Ankara'dan gelen DAMA Mutfak Akademi Şeflerimize ve Burçin Hanıma Yenifakılı’mızı markalaştırma yolunda ayrı ayrı teşekkür ederiz” dedi. 
EĞİTİM BAŞLADI
İlçe Tarım ve Orman Müdürü İncirkuş, glütensiz tarhana üretimi için eğitimlerin başladığını bildirdi. İncirkuş, “İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve DAMA Mutfak Akademi Şefleri glütensiz tarhana üretimi için ilk eğitime başladı. Yeni ürün yeni istihdam yeni pazar demektir. İki yıl önce atılan tohumlar hızla meyvelerini vermeye başladı. İlçemize ve kooperatifimize hayırlı olsun” diye konuştu.
Haber Merkezi
 

Son Güncelleme: 31.05.2022 17:41
Anahtar Kelimeler:
Glütensiz Tarhana
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