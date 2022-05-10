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Gluten yok, hayat var

Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin ‘9 Mayıs Dünya Çölyak Günü’ açıklama yaparak vatandaşları bilgilendirdi. Çölyak hastalığının hayata engel olmadığını belirten Şahin, “Gluten yok hayat var” dedi.

10 Mayıs 2022 Salı 00:16
Gluten yok, hayat var

Çölyak hastalığı bağırsaklardaki sindirimi sağlayan tüysü oluşum villusların yapılarının bozulmasına sebep olan, yiyeceklerdeki besinin emilmesini engelleyen, ince bağırsakta hasarlar oluşturan bir sindirim sistemi hastalığı olduğunu ifade eden Şahin, villusların hasarına buğday, arpa, çavdar, yulaf gibi tahılların içerisinde bulunan guluten isimli protein neden olduğunu söyledi. 
Çölyak hastalığı ailevi kalıtımın söz konusu olduğu yaşamının her hangi bir bölümünde ortaya çıkabilen genetik bir hastalık olduğunun altını çizen Şahin, “Her yaşta teşhis edilebilmekle birlikte teşhisi zor olan hastalıklardan biridir. Literatürde; çocukluk, ergenlik, orta yaş ve yaşlılıkta ortaya çıktığı görülmüştür. Hastalık bazı bireylerde yıllarca hiç belirti vermez, çok hafif seyredebilir. Kişi hasta olduğunu uzun süre fark etmeyebilir. Çocuklarda; özellikle karın ağrısı, karında şişlik, ishal, huzursuzluk, iştahsızlık, enfeksiyonlarda artış ve gelişme geriliği, kusma, kilo alamama ve boy uzamasında yavaşlama gibi tipik belirtilerle ortaya çıkabilir. İleri yaşlarda hastalığın belirtileri daha geniş bir yelpazeye yayılır. Yetişkinlerde ise; karın bölgesinde öne doğru şişkinlik, yaşa göre kilo azlığı, kas zayıflığı, kansızlık, dışkıda anormallik, ishal, kusma, nedeni bilinmeyen karaciğer hastalıkları, ağız içinde aft, iştahsızlık, gaz şikâyetleri, eklem ve kemik ağrıları, ciltte kaşıntılı döküntü gibi belirtilerle ortaya çıkabilir. Çölyak Hastalığı tedavi edilemezse kısa ve uzun vadede; malabsorbsiyon, büyüme geriliği, hipokrommikrositer anemi, megoblastik anemi, kalsiyum ve k vitamini eksikliği, otoimmün hastalıkların prevelansında artış, osteoporoz, kısırlık, düşük, depresyon, lenfoma, kalın ve ince bağırsak kanser riski görülebilir” dedi. 
‘GLUTENDEN 
UZAK DUR’
Hastalığın tek tedavisi ömür boyu buğday, arpa, çavdar yulaf tahıllarında bulunan glutenden uzak sıkı bir diyet olsuğunu belirten Şahin, “Çölyak hastası mutlaka gluten içermeyen gıdalar tüketmeli, buğday,  arpa, çavdar, yulaflı gıdalar tüketmemeli, hazır gıdaların içeriklerine dikkat etmelidir. Çölyak hastaları için güvenli yiyecekler; tüm sebze ve meyveler, bakliyatlar, tüm katkısız katı ve sıvı yağlar, yumurta, bal, reçel, basit toz şeker, zeytin, mısır, pirinç, patatesin kendi ve unları besin hazırlamada kullanılabilir. Ayrıca kestane, nohut, soya ve üzüm çekirdeği unu da kullanılabilir. et, balık, tavuk gibi ürünler katkılı olmadıkları gibi daha önce unla kızartılmış bir yağda kızartılıp işleme tabi tutulmamalıdır. Çölyak hastalığı diyet tedavisinde tüketilmemesi gereken besinler; Buğday, arpa, çavdar, galeta unu, yulaf katkılı ürünler, bulgur, irmik, makarna, şehriye, kuskus, ekmek, kek, pasta, kurabiye, bisküvi, börek, çörek, gofret, simit, kraker, dondurma külahı, unlu tatlılar, gluten içeren hazır salça, ketçap, hazır çorba, çikolata, puding, un ilave edilen çorbalar, soslar, tarhana, yarma, una batırılarak kızartılmış tavuk balık gibi et ürünleri, bira votka  gibi malt kullanılan içecekler, sirke başta gelmektedir. Tuzlu, soslu kuruyemişler, glutenle yapıştırıldığı için yasaktır. Ancak bunların glutenle işlem görmemiş, gluten içermeyen kuruyemişler serbesttir. Hazır ürünler yenilmeden önce muhakkak ürün hakkında bilgi edinilmelidir. Ayrıca doğal gıdalara önem verilmeli, okul ve dışarıda yemek yerken, etiketsiz gıda tüketiminde çok dikkatli olunmalı, İlaçlar, kozmetik ürünler gluten içerikleri yönünden dikkatli kullanılmalıdır. Özellikle pişirme ve hazırlık aşamasında güvenli gıdaların glutenli gıdalarla bulaş olmamasına dikkat edilmelidir” şeklinde konuştu.
STANT AÇILDI
Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Birimi personelleri tarafından ‘9 Mayıs Dünya Çölyak Günü’ dolayısıyla stant açıldı. Stantta vatandaşlara broşürler dağıtılarak çölyak hastalığı hakkında bilgilendirildi. 
 

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