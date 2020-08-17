GiZLi BAHÇEDE PiKNiK

TÜRKİYE’nin en büyük sulama barajlarından birisine sahip Çekerek ilçesinin turizm potansiyelini artırmaya yönelik başlatılan çalışmalar kapsamında geçen yıl oluşturulan yeni piknik alanı sadece ilçe halkının değil çevre il ve ilçelerden gelen piknikçileri de ağırlamaya başladı. Çekerek Irmağının Kızlar Kayası bölgesinde düzenleme çalışması yapan Çekerek Belediyesi, ırmak havzasına paralel ahşap kamelyalar yaptırıp, monte ettirdi. Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, vatandaşın ihtiyaçlarına yönelik hizmetler yapmaya çalıştıklarını belirterek, bölgede büyük bir eksiklik olan geniş bir mesire alanı ihtiyacını karşılamak amacıyla başlattıklarını çalışmanın sonuna geldiklerini bildirdi. Başkan Çakır, çalışmalar tam olarak bitirilmeden vatandaşların bölgele gelerek, piknik yapmaya başladıklarını, bu nedenle çalışmaların zaman zaman aksadığını söyledi. Başkan Çakır, ‘’Çekerek Irmağı Kızlar Kayası ve Şato bölgesini birbirine entegre eden çalışmamız aynı zamanda bölgemizin en büyük mesire alanı olacak şekilde planlandı. Şuanda ilk etap çalışmasını tamamladığımız mesire alanımızda çeşitli sosyal donatıların yanı sıra, farklı türden hayvanlar için doğal yaşam alanı oluşturduk. Bu hayvanlar mesire alanımız içerisinde mini bir hayvanat bahçesi oluşturdu. Burayı ziyaret eden vatandaşlarımız bu hayvanları doğal ortamlarında görebilecekler. Mesire alanımızın ikinci ve üçüncü etap çalışmalarımızda bu alanımız daha da büyüyecek ve güzel bir hayvanat bahçesini mesire alanımız içerisinde tam anlamıyla oluşturmuş olacağız. Şuanda alanımız ziyaretçilerimize açık. İsteyen Şato Tesislerimizi, Kızlar Kayası Gizli Bahçesi Mesire Alanımızı ziyaret edebilirler’’ dedi.

ÇALSIN DAVULLAR

Çekerek Irmağı Kızlar Kayası Gizli Bahçe projesi kapsamında Irmak kenarında vatandaşlar için kamelya ve piknik alanları ile oluşturulan mesire alanı insanların adeta akınına uğruyor. İlçe halkı ile birlikte çevre il ve ilçelerden gelen piknikçiler, Çekerek Irmağı sularında serinliyor, Kızlar Kayası gölgesinde çalan davul zurna eşliğinde halaylar çekip, oyunlar oynuyor, kimileri de piknik yaparken yiyeceklerini hazırlayıp, semaverde çay demliyor. (FOTOĞRAF: SEYFİ ÇELİKKAYA)