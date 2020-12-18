Giysi ve ayakkabı yardımı

Türk Kızılay Sorgun Şube Başkanı Ali Ateşer, pandemi döneminde de yardımları aksatmadan sürdürdüklerini belirtti. Havaların soğumasıyla birlikte dar gelirli öğrencilere giyecek yardımı yapıldığını dile getiren Ateşer, "Şube olarak, hayırseverlerimiz Sami ve Bilge Bektaş çifti, Baki Bekdur, Nuri Yurtsoy, Osman Canalp, Osman Taşkın tarafından temin edilen, 200 kaban, ayakkabı ve botu dar gelirli öğrencilerimize dağıttık. Desteklerinden dolayı hayırsverlerimize teşekkür ediyorum." dedi.