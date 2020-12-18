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Giysi ve ayakkabı yardımı

TÜRK Kızılay Sorgun Şubesi tarafından Eymir, Doğankent ve Bahadın beldelerinde ihtiyaç sahibi öğrencilere kaban, ayakkabı ve bot dağıtımı yapıldı.

18 Aralık 2020 Cuma 00:03
Giysi ve ayakkabı yardımı

Türk Kızılay Sorgun Şube Başkanı Ali Ateşer, pandemi döneminde de yardımları aksatmadan sürdürdüklerini belirtti. Havaların soğumasıyla birlikte dar gelirli öğrencilere giyecek yardımı yapıldığını dile getiren Ateşer, "Şube olarak, hayırseverlerimiz Sami ve Bilge Bektaş çifti, Baki Bekdur, Nuri Yurtsoy, Osman Canalp, Osman Taşkın tarafından temin edilen, 200 kaban, ayakkabı ve botu dar gelirli öğrencilerimize dağıttık. Desteklerinden dolayı hayırsverlerimize teşekkür ediyorum." dedi. 

Anahtar Kelimeler:
Giysi Ve Ayakkabı Yardımı
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