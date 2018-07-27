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Giyim kültürünü araştırıyorlar

SELÇUK Üniversitesi akademisyenleri Yozgat’ın giyim kültürünü araştırıyor.

Giyim kültürünü araştırıyorlar

SELÇUK Üniversitesi akademisyenleri Yozgat’ın giyim kültürünü araştırıyor.

27 Temmuz 2018 Cuma 07:00
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Giyim kültürünü araştırıyorlar

Selçuk Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Nurgül Kılınç ve bir grup akademisyen, Yozgat giyim kültürüyle ilgili bilimsel araştırmalar yapıyor. Yozgat’ın birçok ilçe ve köylerinin yanı sıra, müzede de çalışmalarını sürdüren Dekan Kılınç ve ekibi, Yozgat’ın giyim kültürü ve tarihçesine kapsamlı el atıyor. Yürütülen çalışma hakkında bilgi veren Prof. Dr. Kılınç, “Bilimsel araştırma projeleri kapsamında Yozgat’ın giyim kültürünü araştırıyoruz. Yaptığımız araştırmalar ileride yayına dönüşecek. Ayrıca reprodüksiyon çalışması da yapılacak. Çalışmalarımıza katkı sunan Selçuk Üniversitesi ve Yozgat’taki yetkililere teşekkür ediyoruz” dedi.

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