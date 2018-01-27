Girişimcilik Eğitimlerine devam

Yıldız, ‘Bu program ile gençlerimizin iş fikirlerini hayata geçirmesine imkân tanınarak, desteklere ulaşmada ilk adımı atmış olacaklardır. Ayrıca yapacağımız İş Kulüpleri eğitimi, konferans, seminer, panel gibi etkinliklerle Yozgat’ta gençler arasında girişimciliğin farkındalığını artırarak gençlerimizin içindeki girişimcilik ruhunu açığa çıkarmaya gayret edeceğiz’ dedi.

Yıldız, girişimcilik belgelerini alan kişilerin hibe ve kredi desteği için diğer kurumlara başvuru yapabileceğinin altını çizerek, kurum olarak sadece engelli ve eski hükümlü statüsünde olan kişilere hibe desteği verebildiklerini hatırlattı. Yıldız, ‘2018 yılı için engelli bireylerin hazırlamış olduğu projelere 50 bin lira hibe desteğimiz bulunmaktadır. Eski Hükümlü bireylerin ise 2018 yılında desteklen projeleri için bürüt asgari ücretin 15 katı kadar hibe desteği verilmektedir’ diye konuştu.

Yıldız, açılacak kursun 21-24 Şubat 2018 tarihleri arasında olacağını, eğitimlere katılmak isteyenlerin mülakatlarının 30 Ocak 2018 tarihinde saat: 10.00’da İŞKUR İl Müdürlüğünde yapılacağını bildirdi. Yıldız, ‘Bir iş fikri olan ve kendi işini kurmak isteyen, başvuru şartlarını sağlayan engelli ve eski hükümlü iş arayanlar öncelikli olmak üzere belge almak isten tüm vatandaşlarımızı başvuru için bekliyoruz’ çağrısında bulundu.