Girişimcilik Eğitimleri

İl Müdürü Taner Yıldız, Yozgat’ta gerçekleştirmek istediği bir iş fikri olan ancak sermayesi olmayanlar için bu eğitimlerin düzenlendiğini söyledi. Yıldız, başvuruların öncelikle www.turkiye.gov.tr adresinden ‘Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Katılımcı Başvurusu’ kısmından yapılması gerektiğini vurguladı. Eğitimlerin 6 Grup olarak Aralık ayı içerisinde olacağını hatırlatan Yıldız, katılımcılara günlük 20 lira cep harçlığı verileceğini ve eğitim süresince devamsızlık yapmamaları gerektiğini söyledi. Yıldız, Yozgat’ta iş fikri olup ta belge almayan kimse kalmayıncaya kadar bu Girişimcilik Eğitim Programlarının açılmasına devam edileceğini kaydetti.