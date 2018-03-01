Girişimcilik eğitimi

Yıldız, kursiyerlerin alacakları eğitim sayesinde ilerde kuracakları işin sağlam temeller üzerine kurmalarına fayda sağlayacağını söyledi. Yıldız, ‘Bu eğitimle iş kurma basamaklarını işin riskleri ve maliyet analizlerini öğrenerek iş piyasasında rekabet gücünüzü artıracak sağlam adımlar atmanıza destek olacaktır. İyi bir iş fikri olup da maddi imkânsızlıklar nedeniyle hayata geçiremeyen kişiler, hibe desteklerine ulaşmalarındaki en önemli engeli, kurs sonunda alacakları girişimcilik belgesiyle aşacaklardır’ dedi.