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Girişimciliğe ORAN katkısı

YOZGAT, Kayseri ve Sivas illerinin oluşturduğu Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, Türkiye’de sosyal girişimciliğin yaygınlaştırılmasına katkı sağlayacak.

Girişimciliğe ORAN katkısı

YOZGAT, Kayseri ve Sivas illerinin oluşturduğu Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, Türkiye’de sosyal girişimciliğin yaygınlaştırılmasına katkı sağlayacak.

19 Temmuz 2019 Cuma 00:00
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Girişimciliğe ORAN katkısı

Sosyal girişimcilerin, sosyal girişimlerin ihtiyaç duydukları desteği sağlamak, onları sivil toplum örgütleri, kamu kurumları, özel sektör ve aktif vatandaşlar ile ortak bir ağda buluşturmayı hedefleyen ‘Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı Projesi’ kapsamında düzenlenen eğitmen eğitimine, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından da katılım sağlandı. Ajans uzmanı Tuba Uzunoğlu’nun katıldığı, 4 gün süren eğitimde, sosyal girişimcilik ve sosyal inovasyon, sosyal girişimcilerin farklı modelleri, örgütlenme tipleri ve örnekleri, Türkiye’de sosyal girişimcilik ekosistemi ve aktörleri konularında çalışmalar gerçekleştirildi. Eğitim sonunda Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı’nın bir parçası olan eğitmenlerin, il bazında verileceği kaydedildi. Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı, toplumsal sorunları tespit edip bu sorunlara sürdürülebilir çözümler sunmayı hedefleyen sosyal girişimciler, aktif vatandaşlar, kamu kuruluşları ve özel kurumları buluşturan, desteklemeyi amaçlayan bir hareket olduğu bildirildi. 

Anahtar Kelimeler:
YozgatOrta Anadolu Kalkınma Ajansı
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