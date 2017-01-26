Girişimcilerin ORAN'ı var!

Eğitim ve lansamn programına Ajans adına katılım sağlayan Ajans Yozgat Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Timur Yıldız; "Ostim Teknopark Atılım Üniversitesi ve Başkent Üniversitesinin ortak olduğu “TÜBİTAK'ın 1601 - Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında 2016 yılında açılan “1512 Teknogirişim Sermaye Desteği Programı (BiGG) 1.Aşama Uygulayıcı Kuruluş Çağrısı”1601-1512 BİGG Programına katılım sağlayarak ilimizde inovatif ve yenilikçi iş fikri olan girişimci adaylarımız için fon arayışındayız” açıklamasında bulundu.

Ajansların illerde faaliyet gösteren yatırım destek ofislerinin sadece ajansların kendi fonları için mevcudiyet gösteren kurumlar olmadıklarını hatırlatan Yıldız, aksine bölgeye girecek her türlü fon için ön ayak olduklarını ifade etti.

Yıldız programın içeriği hakkında şu bilgileri verdi:

"Atılım Üniversitesi, 2017 yılının ilk aylarında açılacak BiGG çağrısında 1. Aşama süreçlerini yürütecek Uygulayıcı Kuruluşlar arasında yer alacak. BiGG çağrısı kapsamında BİGG-ATILIM girişimci adaylarının iş fikri başvurularını toplayarak değerlendirecek, uygun bulduğu iş fikirlerini ön kuluçkaya alarak iş fikri doğrulama süreçlerinden geçirecek ve nitelikli iş planı hazırlama hususunda girişimcilere destek olacak. Bu aşamada Yozgat'ta da inovatif ve yenilikçi iş fikirlerine sahip olan girişimcilerin bu programa başvurmalarını sağlayacağız" dedi.

Yıldız ayrıca, her aşamayı başarı ile tamamlayan girişimcilerin TÜBİTAK’tan 150 bin TL hibe almaya hak kazanacaklarını sözlerine ekledi.

Lansman ve eğitim programında Türkiye’de MENTÖRLÜK sisteminin kurucularından olan ODTÜ Teknopark Genel Müdür Yardımcısı Ufuk Batum moderatörlüğünde konusunda uzman akademisyen ve işletme sahipleri ile girişimcilik ekosistemi üzerinde çalışmalar yapıldı.

ORAN Kalkınma Ajansı, İnovatif fikirlere sahip olan girişimci adayları için fon arayışı kapsamında Ankara’da “1512 Teknogirişim Sermaye Desteği Programı (BiGG) 1.Aşama Uygulayıcı Kuruluş Çağrısı 1601-1512 BİGG Programı” na katılım sağladı.