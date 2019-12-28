Girişimcilerden anlamlı ziyaret

Ziyarette kadın birlikleri birbirlerine çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulundu. Çekerek Belediyesi tarafından ürettirilen ürünlerden örnekler götüren Çekerekli kadınlar, Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır’ın kendilerine ciddi desteklerde bulunduğunu belirttiler. Çekerek Kadın Girişimciler Derneği yöneticileri, ‘’Verimli geçen görüşmemizde bizlere katkı sağlayan Nilüfer Kadın Kooperatifi yöneticisi Selma Demirelli başta olmak üzere tüm üreten hanım kardeşlerimize teşekkür ediyoruz’’ dediler.