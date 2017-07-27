Girişimci oldular!

Yozgat’ın Şefaatli İlçe Ticaret ve Sanayi Odası ile Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen “Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi”ni başarı ile tamamlayan kursiyerlere düzenlenen törenle sertifikaları verildi.

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Yozgat Oda ve Borsalar Akademik Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Mehmet Kara tarafından gerçekleştirildi. Eğitime katılan 18 kursiyere sertifikaları, Şefaatli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Ulusoy, KOSGEB Yozgat İl Müdürü Mustafa Işık, İŞKUR Temsilcisi Akın Uyar ve Şefaatli Halk Eğitim Merkez Müdürü Rafet Çaylı’nın katıldığı törende sunuldu. Girişimci adayları kendi işyerlerini kurdukları zaman KOSGEBE başvuru yaparak 50 bin TL üst limitli yeni girişimci desteğinden yararlanabilecekler.

Girişimci adayları KOSGEB’in desteklediği sektörlerde kendi işyerlerini açarak KOSGEB Yozgat il Müdürlüğüne Destek başvurusunda buluna bileceklerdir. Konu Hakkında ayrıntılı bilgiler KOSGEB il Müdürlüğünden alınabilecek.

Ayrıca, Şefaatli Ticaret ve Sanayi odası ve KOSGEB Yozgat İl Müdürlüğü ile İş Kur İl Müdürlüğü işbirliğinde Ağustos ayı içerisinde bayan girişimci adaylarına girişimcilik eğitimi verileceği duyuruldu.

