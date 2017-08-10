Girişimci kadınlar

Şefaatli TSO tarafından 04-07 Ağustos tarihleri arasında dezavantajlı gruplardan olan kadın girişimcilere yönelik düzenlenen uygulamalı girişimcilik eğitimi başarı ile tamamlandı.

Şefaatli Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Yasin Karaca’nın yoğun çabaları ile ilçede organize edilen eğitime 17 bayan girişimci adayı katıldı. Eğitim Yozgat Oda ve Borsalar Akademik Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Mehmet Kara tarafından verildi.

İş fikirleri değerlendirildiğinde yenilikçi fikirlerin ortaya çıktığı ve ilçe ekonomisine katkı sağlayacak işletmelerin yakın bir zamanda kurulacağı görüldü.

Girişimci adayları son zamanlarda yapılan eğitimler için büyük çaba harcayan Şefaatli TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ulusoy'a teşekkür ettiler.