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Girişimci kadınlar bilgilendiriliyor

YOZGAT Ticaret İl Müdürlüğü tarafından, girişimci kadınlara yönelik bilgilendirme etkinlikleri devam ediyor.

09 Şubat 2021 Salı 00:22
Girişimci kadınlar bilgilendiriliyor

Yozgat Ticaret İl Müdürü İbrahim Aktaş, Akdağmadeni ilçesinden sonra Sarıkaya ve Yerköy ilçelerinde de kadın girişimcilerle bir araya geldi. Toplantılarda, girişimci kadınlarla kooperatifçilik konusunda istişarelerde de bulunuldu. Girişimci kadınlara kooperatifçilik ve KOOP- DES projesi anlatıldı. İl Müdürü Aktaş, bakanlığın stratejik hedeflerinden birisi olan kooperatiflerin ekonomik hayatın aktif kuruluşları haline getirilmesi, hanımların, ekonomik hayata katkılarının artırılması, sosyal yaşama etkin katılımlarının sağlanması için uygun modellerden birinin kooperatifçilik olması nedeni ile Yozgat’ta sosyal, ekonomik yönden kalkınmasına katkı sağlaması, hanımların bir işletme modeli olan kooperatifler yoluyla üretim süreçlerine dahil edilerek, ülkemizin kalkınma hedeflerine ulaşılmasının amaçlandığını bildirdi. Aktaş, uygulamaya konulan Kooperatiflerin Desteklenmesi Programına ilişkin kuruluş, işleyiş ve denetimleri bakanlık tarafından gerçekleştirilen, ortaklarının çoğunluğunu kadınların oluşturduğu, kadın emeğini değerlendirme amacı güden kooperatiflere yönelik hibe destek programı hakkında da bilgilendirmelerde bulundu.  

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Girişimci Kadınlar Bilgilendiriliyor
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