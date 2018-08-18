Girişimci eğitimi

25 kişiye yönelik uygulamalı eğitimler verileceği kaydedildi. Sorgun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Üzeyir Arslan, “İşkur İl Müdürlüğü ve odamız işbirliğiyle 11-14 Eylül 2018 tarihleri arasında 32 saat olarak düzenlenecek olan Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi’nin tüm girişimci adaylarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası olarak, bölgemiz girişimci adaylarına yönelik çalışmalarımız devam edecektir. Girişimcilik eğitimiyle başarılı ve sürdürülebilir işletmelerin kurulması, girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması ve istihdamın artırılmasını amaçlamaktayız. Verilecek eğitimler ile vasıflı ve nitelikli iş gücü talebini karşılamayı hedefliyoruz. Bugün imzaladığımız bu protokolün ilçemize hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Yozgat İşkur İl Müdürü Taner Yıldız ise, katılımcılara ücret verildiğini, bu noktada katılımcıların devamsızlık yapmaması gerektiğini kaydetti. Seçmelerin eğitim programından bir hafta önce yapılacağına değinen Yıldız, “İş ve meslek danışmanlarımızın katılacağı programda işsiz olan katılımcılara ücret de verilecektir” diye konuştu.