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Girişimci adaylarına eğitim

BOZOK Üniversitesi Genç Girişimciler Topluluğu, ‘Girişimcilik Tabanlı AR-GE Projesi Hazırlama Teknikleri’ eğitim semineri düzenlendi.

Girişimci adaylarına eğitim

BOZOK Üniversitesi Genç Girişimciler Topluluğu, ‘Girişimcilik Tabanlı AR-GE Projesi Hazırlama Teknikleri’ eğitim semineri düzenlendi.

18 Aralık 2018 Salı 07:00
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Girişimci adaylarına eğitim

Etkinlikte, topluluk Akademik Danışmanı Prof. Dr. Mustafa Böyükata ile birlikte Doç. Dr. Orhan Hazer, Dr. Öğretim Üyesi Hasan Börekci, Dr. Öğretim Üyesi Enes Akyüz ve ORAN Kalkınma Ajansı Yozgat yatırım Destek Ofifsi Koordinatörü Timur Yıldız eğitmen olarak yer aldılar. İki gün süren ve 30 civarında katılımcının yararlanmasına imkân tanınan etkinlikte, uygulamalı grup çalışmalarına da yer verildi. KOSGEB Ar-Ge ve İnovasyon Programı Proje Başvuru Formu üzerinden örnek yazım denemesi gerçekleştirildi. Eğitim programını uygulama sürecinde katılımcılar dört gruba bölünerek atölye çalışması yaptırıldı. Grupların her birine ayrı ayrı alan tanımlaması yapıldı. Sağlık, malzeme, haberleşme, yazılım ve kodlama alanlarında fikir geliştirmeleri istendi. Grupların doldurması istenen KOSGEB Ar-Ge ve İnovasyon Programı Proje Başvuru Formu örnekleri eğitmenler tarafından incelendi. Ayrıca dönüşümlü olarak gruplar diğer grupların hazırladıkları örnekleri de incelediler. Program sonunda her grubun çalışmasını sunması istendi ve katılımcıların eleştirmesine fırsat verildi. Eğitmenler tarafından genel değerlendirmeler yapılarak geri dönüşler sağlandı. Öğrenciler, etkileşimli ve samimi bir ortamda yürütülen etkinliğin, kendileri için çok faydalı olduğunu ve devam ettirilmesinin gerektiğini ortak bir kanaat olarak ifade ettiler. Genç Girişimciler Topluluk Başkan Yardımcısı ve Etkinlik Koordinatörü Ayşegül Adalı, kendilerini kırmayıp eğitmenlik yapan hocalara ve bütün aşamasında kendilerine desteğini esirgemeyen Prof. Dr. Mustafa Böyükata’ya teşekkür ederek, yeni ve faydalı programlar yapmaya imkanlar ölçüsünde devam edeceklerini belirtti. Topluluk Akademik Danışmanı Prof. Dr. Mustafa Böyükata ise, bu tür faaliyetlerin donanım kazandıracağını belirterek, hafta sonunu bu şekilde değerlendiren öğrencilerin gelecekte de başarılı olacağını ifade etti. Eğitmenlere teşekkür belgesi takdim edilen programda, katılımcı öğrencilere de katılım belgesi dağıtıldı.

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