Girişe düzenleme

Belekçehan Belediye Başkanı Şahin Arısoy, kasaba girişindeki bölünmüş yolda çalışma başlattıklarını söyledi. Başkan Arısoy, başlatılan yol düzenleme sıcak asfalt kaplama çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini kaydetti. Arısoy, ‘’Çalışmalarımız süresince alternatif yollar kullanılmalı dikkatli olunmalıdır. Yol çalışması süresince verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı vatandaşlarımızdan özür dileriz’’ dedi. Başkran Arısoy, çalışmaların tamamlanmasının ardından belde girişinin daha geniş, daha düzenli ve güzel olacağını da sözlerine ekledi.