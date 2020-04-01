GiRiŞ-ÇIKIŞ YASAK!

Bahadın Belediye Başkanı Yurtsever Bozdemir, ‘’Sevgili halkımız, Belediyemizin almış olduğu karar gereği Kasabamıza giriş ve çıkışlar ikinci bir duyuruya kadar kapatılmıştır. Lütfen uyarılara dikkat edelim’’ çağrısında bulunup, sosyal medya hesabında paylaşım yaptı. Başkan Bozdemir, korona virüsü salgını nedeniyle imkanlar doğrultusunda yaşlıların ihtiyaçlarını gidermek için yanlarında olduklarını bildirdi. Başkan Bozdemir, ‘’Unutmayalım ki yaşlılarımızın gıda ve benzeri ihtiyaçlarının yanında sevgiye ve şefkate de ihtiyaçları vardır. Bizler bu süreçte yaşlılarımızı yalnız bırakmadık, bırakmayacağız. Bahadın bu salgını bilinçli ve duyarlı davranarak atlatacaktır. Halkımız Belediyeden yapılan resmi açıklamalar dışında kimseye itibar etmemelidir. Kasabamızda dezenfektan işlemleri devam etmektedir. Kurallara uyularak kişisel hijyenimize daha da özen göstermeliyiz. Mecbur kalmadıkça Bahadın'ın dışına çıkmayalım. Halkımızın ve özellikle yaşlılarımızın ihtiyaçlarını gidermek için Belediyemiz bünyesinde kurmuş olduğumuz Hizmet Masası faaliyet göstermeye devam etmektedir’’ diye konuştu. Başkan Bozdemir, vatandaşların taleplerini belediye çalışanlarıyla birlikte gideriyor.