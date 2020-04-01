Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
89644
ALTIN
336.291
DOLAR
6.6029
STERLİN
8.2008
EURO
7.2441

GiRiŞ-ÇIKIŞ YASAK!

SORGUN İlçesinin Bahadın Beldesi’ne ikinci bir duyuruya kadar giriş-çıkışlar yasaklandı.

01 Nisan 2020 Çarşamba 03:48
GiRiŞ-ÇIKIŞ YASAK!

Bahadın Belediye Başkanı Yurtsever Bozdemir, ‘’Sevgili halkımız, Belediyemizin almış olduğu karar gereği Kasabamıza giriş ve çıkışlar ikinci bir duyuruya kadar kapatılmıştır. Lütfen uyarılara dikkat edelim’’ çağrısında bulunup, sosyal medya hesabında paylaşım yaptı. Başkan Bozdemir, korona virüsü salgını nedeniyle imkanlar doğrultusunda yaşlıların ihtiyaçlarını gidermek için yanlarında olduklarını bildirdi. Başkan Bozdemir, ‘’Unutmayalım ki yaşlılarımızın gıda ve benzeri ihtiyaçlarının yanında sevgiye ve şefkate de ihtiyaçları vardır. Bizler bu süreçte yaşlılarımızı yalnız bırakmadık, bırakmayacağız. Bahadın bu salgını bilinçli ve duyarlı davranarak atlatacaktır. Halkımız Belediyeden yapılan resmi açıklamalar dışında kimseye itibar etmemelidir. Kasabamızda dezenfektan işlemleri devam etmektedir. Kurallara uyularak kişisel hijyenimize daha da özen göstermeliyiz. Mecbur kalmadıkça Bahadın'ın dışına çıkmayalım. Halkımızın ve özellikle yaşlılarımızın ihtiyaçlarını gidermek için Belediyemiz bünyesinde kurmuş olduğumuz Hizmet Masası faaliyet göstermeye devam etmektedir’’ diye konuştu. Başkan Bozdemir, vatandaşların taleplerini belediye çalışanlarıyla birlikte gideriyor. 

Anahtar Kelimeler:
GiRiŞ-ÇIKIŞ YASAK!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MESAFEYi KORUYUN!
MESAFEYi KORUYUN!
Hepsi var, alıcısı yok!
Hepsi var, alıcısı yok!
Kampanyaya destek
Kampanyaya destek
Su parası almayacak
Su parası almayacak
Yardımlar devlet kanalıyla
Yardımlar devlet kanalıyla
Merkez de üretiyor
Merkez de üretiyor
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim