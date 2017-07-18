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Gimat unutmadı 

Gimat Marketler Zinciri ve Zafer Türk Mutfağı, 15 Temmuz’un yıl dönümünde vatandaşları unutmadı.

Gimat unutmadı 

Gimat Marketler Zinciri ve Zafer Türk Mutfağı, 15 Temmuz’un yıl dönümünde vatandaşları unutmadı.

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
18 Temmuz 2017 Salı 07:10
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Gimat unutmadı 

Gimat Marketler Zinciri ve Zafer Türk Mutfağı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Alanı’nda vatandaşlara pilav ve tatlı ikramında bulundu.

Hain darbe girişiminin yıl dönümünde, tüm Türkiye’de olduğu gibi Yozgat’ta da vatandaşlar sabaha kadar nöbet tuttu. Yozgatlı vatandaşların nöbetine Gimat, pilav ve tatlı ikramlarıyla destek verdi.

Yozgat’ın bir numaralı yerel markası olan, Yozgat’ta kazandığını yine Yozgat’a yatıran ve Yozgat halkı ile paylaşan ve Yozgatlıların desteği ile büyüyen ve Gimat, 15 Temmuz akşamı yaklaşık 3 bin kişilik yemek ikramı ile vatandaşlardan alkış aldı.

'15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' anma etkinliği, kapsamında Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç ve Belediye Başkanı Kazım Arslan, kazanların başına geçerek vatandaşlara ikram sunumu gerçekleştirdi.
Gimat Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Özışık,

“‘Bir yıl önce bugün asker kılığına bürünmüş hainlerin darbesi ile karşı karşıya kaldık. Milletimiz canı pahasına sokağa dökülerek bu hain girişime ‘dur’ dedi. 1 ay boyunca tüm Türkiye’de olduğu gibi Yozgat’ta da halkımız sokaklarda nöbet tuttu. Bizde nöbet boyunca bu kutlu milletimize canı gönülden ikramlarda bulunduk. Bugün bu hain girişim 1’inci yıldönümüne girdik. Yine GİMAT olarak vatandaşlarımıza özel ikram yapalım istedik. Helali hoş olsun. Bizi var eden Yozgat halkına ne yapsak azdır. Yozgatlımız devletinin yanında, bayrağını ve vatanını her zaman savunan aziz bir topluluktur. Allah her birinden razı olsun” diye konuştu.

İkramdan memnun olan vatandaşlarımız ise İşadamı Zafer Özışık’a teşekkür etti.

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