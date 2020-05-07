Gıda yardımı

CHP Yerköy İlçe Örgütü tarafından, Ramazan ayı nedeniyle ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulunuldu. CHP Yerköy İlçe Başkanı Hakan Uyar, ihtiyaç sahiplerinin mahalle muhtarlarından da destek alınarak belirlendiği ve dağıtımların ihtiyaç sahiplerinin evlerine götürülerek teslim edildiğini söyledi. Başkan Uyar, ‘’Cumhuriyet Halk Partisi Yerköy İlçe Yönetimi olarak Gıda Yardım paketlerinin dağıtımını yapıyoruz. Bu süreçte destekleri için,

Genel Başkanım Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na, İl Başkanım Sayın Abdullah Yaşar ve

isminin açıklanmasını istemeyen değerli yardımsever iş adamı abimize teşekkür ediyoruz’’ dedi.