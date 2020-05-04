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Gıda yardımı…

Avrupa Yozgatlılar Federasyonu'ndan bin 200 aileye gıda yardımında bulunuldu.

04 Mayıs 2020 Pazartesi 00:45
Gıda yardımı…

AVRUPA Yozgatlılar Federasyonu tarafından Yozgat genelinden bin 200 aileye gıda ve temizlik malzemesinden oluşan yardım kolisi dağıtıldı. Avrupa Yozgatlılar Federasyonu Genel Başkanı Veysel Filiz, "Gurbetten sılaya ramazan kumanyası" sloganıyla Yozgat merkez ve ilçelerinde ihtiyaç sahibi bin 200 vatandaşa yardım kolisi ulaştırdıklarını söyledi. Yapılan yardımlarda özellikle Fransa, Belçika ve Almanya Federasyonlarının büyük katkısı bulunduğunu ifade eden Filiz, "Ramazan ayı ve yeni tip korona virüs  ile yapılan mücadelede birlik ve beraberliğe daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Bu kapsamda biz de Avrupa Yozgatlılar Federasyonu olarak Gönül Elçileri Derneğinin teknik desteğiyle memleketimize katkı sunmak için harekete geçtik’’ dedi.

Filiz, federasyon olarak bu yardımları ilk defa yaptıklarını ve bundan sonra bunu her yıl yaparak geleneksel hale getirmeyi düşündüklerini anlattı.

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Gıda Yardımı…
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