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Gıda yardımı…

Yozgat Belediyesi 2 bin 150 kişiye gıda desteğinde bulundu.

01 Mayıs 2020 Cuma 00:25
Gıda yardımı…

YOZGAT Belediyesi yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında iş yerleri kapanan esnaf ve işsiz kalan vatandaşlar için başlattığı  ‘Esnaf destek paketi’ kapsamında 2 bin 150 kişiye gıda paketi gönderdi. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, korona virüs tedbirleri kapsamında kafe, berber, lokanta gibi birçok iş yerinin kapandığını söyledi.  Bu iş yerlerinin kapanmasıyla esnaf ve iş yerlerinde çalışanların işsiz kaldığını ifade eden Köse, "Valimiz Kadir Çakır ile görüşerek sosyal belediyecilik anlayışıyla işsiz kalan vatandaşlarımıza destek olmak istedik. Valilik, sosyal yardımlaşma vakfına kayıtlı vatandaşlara destek olurken, biz de iş yerleri kapanan esnafa ve işsiz kalan vatandaşlarımıza destek olma kararı aldık" dedi.

Köse, 4 kişilik bir ailenin bir aylık ihtiyaçlarını karşılayacak gıda ve temizlik malzemesinden oluşan destek paketi hazırladıklarını anlatarak, "Destek paketlerini personelimiz vatandaşımızın evine bırakıyor.  Bugüne kadar 2 bin 150 vatandaşımıza bu paketlerimizi ulaştırdık, ulaştırmaya da devam ediyoruz. Yine uzun yıllardır devam eden aşevinden ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza sıcak yemek dağıtımı sürüyor. Ramazan ayında da bu aksamadan devam ediyor. İnşallah bu süreci el birliği ile paylaşarak birlik ve beraberlik içerisinde geçirmek istiyoruz" diye konuştu.

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Gıda Yardımı…
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