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Gıda işletmeleri denetlendi

YOZGAT Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, ülke genelinde başlatılan gıda işletmelerine yönelik denetimler kapsamında süt ve süt ürünleri üreten işletmelerde denetim yaptı.

19 Şubat 2020 Çarşamba 03:30
Gıda işletmeleri denetlendi

6 gün süreyle yurt genelinde yapılması planlanan denetimlerin Yozgat’ta da diğer gıda işletmelerine yönelik sürdürüleceği bildirildi. Denetimlerin ilk gününde süt ve süt ürünlerine denetlenirken, ardından et ve et ürünleri denetime tabi tutuldu.  Halk sağlığının en önemli unsurlarından birinin gıda denetimi olduğuna vurgu yapılarak, 81 ilde eş zamanlı olarak gıda denetim seferberliği başlatıldığı kaydedildi. Yozgat il genelinde bulunan işletmelerde, süt, süt ürünleri, et üzerinde hem mikrobiyolojik açıdan hem de etlerin hangi hayvana ait olduğuna dair incelemeler yapıldı. Ek olarak işletmenin hijyen koşulları, depolar ve çalışanların hijyen koşullarına bağlılığı da incelemelere tabi tutuldu. Toplu tüketim yerleri ve fast food noktalarının tamamında da denetimlerin devam ettirileceği bildirildi. 

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Gıda Işletmeleri Denetlendi
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