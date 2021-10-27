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Gıda işletmeleri denetlendi

Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından, gıda üretim ve satış tesislerine yönelik denetimlere başlanıldı.

27 Ekim 2021 Çarşamba 00:36
Gıda işletmeleri denetlendi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin talimatı ile 25-28 Ekim 2021 tarihleri arasında 4 gün süre ile ürün bazlı olarak gıda denetimlerinin yapılması planlandı. Yurt genelinde tüm gıda işletmelerinde sürdürülmekte olan ‘Denetim Seferberliği’   kapsamında Yozgat Merkez ve ilçelerindeki gıda işletmelerinde denetlemeler devam ediyor. Denetimlerimizin ikinci gününde il merkezinde gerçekleştirilen gıda denetimlerine Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürü Tanju Özkaya da katıldı. Özkaya, ‘’Bakanlığımızın asli görevlerinden olan Gıda Denetimleri konusu zaten aralıksız olarak devam etmektedir. Bu Denetim Seferberliğinin amacı kamuoyunda bir farkındalık oluşturmak, konunun hassasiyetini bir defa daha vurgulamak maksadıyla söz konusu seferberlik düzenlenmiştir’’ dedi. Tarım ve Orman İl Müdürü Özkaya, İl Merkezi ve ilçelerde yaklaşık 30 Kontrol Görevlisi personelin denetimlerde görev aldığını aktardı. Özkaya, ‘’Denetimlerimiz sırasında işletme sahiplerinin genel olarak hijyen kurallarına uyduklarını tespit etmiş olmamızla beraber görülen aksaklıklarla ilgili gereken işlemler yapılmıştır. İlimiz merkez ve ilçelerinde bulunan yaklaşık 417 gıda üretim yerlerinin tamamı denetim seferberliği içinde denetlemeyi hedefliyoruz’’ diye konuştu. Özkaya, denetlemelerin 3. ve 4. günlerinde İl merkezi ve ilçelerinde faaliyet gösteren toplam 2 bin 785 gıda satış yeri ve toplu tüketim yerlerinin de titizlikle denetleneceğini bildirdi.

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