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Gıda denetimi yapıldı

Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin, Ticaret İl Müdürlüğü yetkilileriyle birlikte gıda ve fiyat etiketi denetimi yaptıklarını söyledi.

18 Aralık 2021 Cumartesi 00:13
Gıda denetimi yapıldı

 Denetimler esnasında halkın sağlığını bozacak olan tarihi geçiş ürünlere de el konulduğunu ifade eden Başkan Yılmaz, ‘’Yerköy Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekiplerimizle ve Ticaret İl Müdürlüğü yetkilileriyle birlikte ilçemiz mücavir sınırları içerisinde bulunan market, kantin, gibi iş yerlerinde fiyat etiketi ve tarihi geçmiş ürünlerin denetimleri yapıldı’’ dedi. Yılmaz, zabıta ekiplerinin, ürünlerin fiyatlarında artış yaparak haksız kazanç elde edilmesini engellemek amacıyla denetimlerini sürdürdüğünü, sürdürmeye de devam edeceğini aktardı. Yılmaz, ‘’Ekipler, markette rafları dolaşarak etiketleri inceleyip fahiş oranda fiyat artışı yapılıp yapılmadığını tespit etmeye çalıştı. Zabıta ekiplerimiz ayrıca, fiyat etiketlerinin yanı sıra yerli ürünlerde logo olup olmadığını da kontrol ettiler. Yüksek oranlarda fiyat artışı yapıldığı tespit edilen ürünlerle ilgili firma yetkililerinden bilgi alan ekipler, haksız kazanç elde etmek üzere girişimde bulunan yerlere cezai işlem uygulanacağı ve denetimlerin sürekli olarak devam edeceği bilgisini verdiler’’ diye konuştu. Başkan Yılmaz, denetimlerin aralıksız devam edeceğinin altınız çizdi. (Ferhat Kayhan / Yerköy)

Son Güncelleme: 17.12.2021 16:22
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