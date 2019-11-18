Geziye destek

Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, ‘’Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizin sosyal ve kültürel yönden gelişmesi, çeşitli alanlarda bilgi sahibi olması adına vermiş olduğumuz desteklere devam ediyoruz’’ dedi.

Başkan Yalçın, Akdağmadeni 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu idaresi tarafından düzenlenen gezide öğrencilerin, velileriyle birlikte Ankara’yı gezerek, Anıtkabir, Millet Cami ve Teceddin Dergahı gibi yerleri görme fırsatı bulduğunu söyledi.

Başkan Yalçın, ‘’85 öğrenci, veliler ve öğretmenlerimizin katıldığı geziye ulaşım desteği verdik. Bundan sonraki süreçte de öğrencilerimiz ve eğitim camiamızın yanında olmaya devam edeceğiz’’ diye konuştu.