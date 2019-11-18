Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
açık
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
105380
ALTIN
270.944
DOLAR
5.7403
STERLİN
7.4252
EURO
6.3404

Geziye destek

AKDAĞMADENİ Belediyesi, gezi programına çıkan öğrencilere destek verdi.

Geziye destek

AKDAĞMADENİ Belediyesi, gezi programına çıkan öğrencilere destek verdi.

18 Kasım 2019 Pazartesi 04:04
Geziye destek

Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, ‘’Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizin sosyal ve kültürel yönden gelişmesi, çeşitli alanlarda bilgi sahibi olması adına vermiş olduğumuz desteklere devam ediyoruz’’ dedi.
Başkan Yalçın, Akdağmadeni 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu idaresi tarafından düzenlenen gezide öğrencilerin, velileriyle birlikte Ankara’yı gezerek, Anıtkabir, Millet Cami ve Teceddin Dergahı gibi yerleri görme fırsatı bulduğunu söyledi.
Başkan Yalçın, ‘’85 öğrenci, veliler ve öğretmenlerimizin katıldığı geziye ulaşım desteği verdik. Bundan sonraki süreçte de öğrencilerimiz ve eğitim camiamızın yanında olmaya devam edeceğiz’’ diye konuştu. 

Anahtar Kelimeler:
Geziye Destek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
90’da kurtardı
90’da kurtardı
Öztürk’e ziyaret
Öztürk’e ziyaret
11 bin kişi iş sahibi oldu
11 bin kişi iş sahibi oldu
Enjeksiyon çalışması da tamam
Enjeksiyon çalışması da tamam
Bir terslik var ama!
Bir terslik var ama!
Şekeriniz yükselmesin!
Şekeriniz yükselmesin!
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim